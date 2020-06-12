Burundi'de görev süresi bitmeden hayatını kaybeden Cumhurbaşkanı'nın yerine halefi geçecek - Son Dakika

Burundi'de görev süresi bitmeden hayatını kaybeden Cumhurbaşkanı'nın yerine halefi geçecek

Burundi Anayasa Mahkemesi, Cumhurbaşkanı Pierre Nkurunziza'nın beklenmedik ölümünün ardından cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan Evariste Ndayishimiye'nin Cumhurbaşkanı olmasına hükmetti.

Burundi Anayasa Mahkemesi, Cumhurbaşkanı Pierre Nkurunziza'nın beklenmedik ölümünün ardından cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan Evariste Ndayishimiye'nin Cumhurbaşkanı olmasına hükmetti. Burundi Anayasa Mahkemesi, Cumhurbaşkanı Nkurunziza'nın görev süresini bitirmeden hayatını kaybetmesiyle 20 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı görevini devralacak Ndayishimiye'nin mümkün olan en kısa sürede yemin edip göreve başlamasına karar verdi. Cumhurbaşkanı Nkurunziza, 9 Haziran'da geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirmişti. Ülkede 20 Mayıs'ta düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçiminin galibi, oyların yüzde 68,72'sini alan Ulusal Konseyi ve Demokrasi Savunma Kuvvetlerinin (CNDD-FDD) adayı General Ndayishimiye olmuştu. Seçim takvimine göre, Ndayishimiye 20 Ağustos'ta yemin ederek 2005'ten bu yana cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturan selefi Nkurunziza'dan görevi devralması gerekiyordu.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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