Son Dakika › Dünya › Burundi'de heyelan: En az 27 kişi öldü, 10 kişi kayıp - Son Dakika Dünya
Burundi'de heyelan: En az 27 kişi öldü, 10 kişi kayıp
6 saat önce
Birleşmiş Milletler verilerine göre, seller, heyelanlar ve bir siklon nedeniyle yıl başından bu yana Afrika'nın doğu ve güneyinde bin 200'den fazla kişi hayatını kaybetti.
Burundi'de meydana gelen heyelanda en az 26 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı. Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 10 kişinin de kayıp olduğu belirtilirken arama ve kurtarma çalışmalarının devam ettiği vurgulandı.
Yerel yetkililer hayatını kaybedenlerin tamamının tepenin aşırı yağışlar nedeniyle zemin bağlantısını kaybeden bir sırtında yaşadığını belirtti.
Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 08:13
Joe Biden'ın bir seçmen ile yaşadığı gerginlik ülkede gündem oldu Hindistan'da bir kadın tecavüzle suçladığı erkekler tarafından yakıldı Irak'ta ABD üssüne roketli saldırı düzenlendi Ermeni tasarısı, ABD Senatosu'nda üçüncü kez engellendi