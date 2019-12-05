Son Dakika Haberleri: Burundi'de heyelan: En az 27 kişi öldü, 10 kişi kayıp
Son Dakika Dünya Burundi'de heyelan: En az 27 kişi öldü, 10 kişi kayıp - Son Dakika Dünya

Burundi'de heyelan: En az 27 kişi öldü, 10 kişi kayıp

6 saat önce

Birleşmiş Milletler verilerine göre, seller, heyelanlar ve bir siklon nedeniyle yıl başından bu yana Afrika'nın doğu ve güneyinde bin 200'den fazla kişi hayatını kaybetti.

Burundi'de heyelan: En az 27 kişi öldü, 10 kişi kayıp, System.String[]

Burundi'de meydana gelen heyelanda en az 26 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı. Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 10 kişinin de kayıp olduğu belirtilirken arama ve kurtarma çalışmalarının devam ettiği vurgulandı.


Yerel yetkililer hayatını kaybedenlerin tamamının tepenin aşırı yağışlar nedeniyle zemin bağlantısını kaybeden bir sırtında yaşadığını belirtti.

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Burundi, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 08:13 
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