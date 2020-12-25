Burundi'de hükümlü 4 gazeteci cumhurbaşkanı affıyla serbest bırakıldı - Son Dakika

Burundi'de, bir yıl önce "devlet güvenliğini kasten tehlikeye atma" suçlamasıyla 2'şer buçuk yıl hapis cezasına çarptırılan 4 gazeteci cumhurbaşkanı affı ile serbest bırakıldı.

Özel Burundi Basın Grubu (IWACU) Genel Yayın Yönetmeni Antoine Kaburahe, Cumhurbaşkanı Evariste Ndayishimiye tarafından imzalanan kararnameyle serbest bırakılan meslektaşları hakkında basına açıklamalarda bulundu.

Kaburahe, meslektaşları Kamikazi Christine, Ndirubusa Agnes, Harerimana Egide ve Mpozenzi Terence'nin özgürlüklerine kavuşmasından duyduğu mutluluğu ifade etti.

Meslektaşlarının, güvenlik güçleri ile Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nden bazı silahlı gruplar arasındaki ilişkileri araştırdığını belirten Kaburahe, "Meslektaşlarım, hiçbir şeyden suçlu değillerdi, işlerini yapıyorlardı. Mutluyum, Noel arifesinde aileleriyle yeniden bir araya gelecekler." ifadelerini kullandı.

Ülkede 20 Mayıs'ta düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçimini, oyların yüzde 68,72'sini alarak kazanan Ndayishimiye, eski Cumhurbaşkanı Pierre Nkurunziza dönemindeki şiddet olaylarından sorumlu isimlerin kabinede yer alması sebebiyle sık sık eleştiriliyordu.