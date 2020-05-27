Burundi'de Katolik Kilisesinden seçimlerde usulsüzlük yapıldığı iddiası - Son Dakika

Doğu Afrika ülkesi Burundi'de Katolik Kilisesi, resmi olmayan sonuçlara göre, iktidar partisinin cumhurbaşkanı adayı Evarise Ndayishimiye'nin kazandığı seçimlerde usulsüzlük yapıldığını savunarak durumu kınadı.

Burundi Katolik piskoposları tarafından yayımlanan ortak bildiride, 20 Mayıs'ta genel ve yerel seçimlerle düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçiminde birçok usulsüzlük yapıldığı iddia edildi.

Seçimlerde "ölülerin" ve seçme hakkı olmayan mültecilerin oy kullandığı kaydedilen açıklamada, oy sayımı sırasında yetkililerin de şeffaf olmadığı belirtildi.

Açıklamada, oy sayım sürecinde yabancı gözlemcilerin bulunmadığına vurgu yapılırken, tüm usulsüzlükler kınandı.

Nüfusun yaklaşık yüzde 80'ini Hristiyanların oluşturduğu Burundi'de Katolik Kilisesi dini otorite kabul ediliyor.

Burundi'de seçimler

Burundi'de 20 Mayıs'ta yapılan ve dün açıklanan resmi olmayan ilk sonuçlara göre, Demokrasiyi Savunma Ulusal Konseyi ve Demokrasi Savunma Kuvvetlerinin (ZNDD-FDD) cumhurbaşkanı adayı General Ndayishimiye oyların yüzde 68,72'sini aldı.

Ana muhalefet partisi Yeni Ulusal Özgürlük Konseyinin (CNL) lideri Agathon Rwasa ise yüzde 24,19'da kaldı.



Ulusal Seçim Komisyonuna (CENI) göre seçimde katılım oranı yüzde 87,71'e ulaştı.



İlk sonuçlara göre ikinci olan Rwasa, CENI'nin açıkladığı sonuçları "hayali" olarak niteledi, hükümeti seçimlere hile karıştırmak ve sonuçlarda manipülasyon yapmakla suçladı.



Resmi sonuçlar, 4 Haziran'da açıklanacak.