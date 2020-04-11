Burundi'de Kovid-19 nedeniyle

Afrika ülkesi Burundi'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle futbol maçlarında oyuncuların gol sevinciyle birbirlerine sarılmalarına yasak getirildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Burundi Futbol Federasyonu, futbol birinci ve ikinci liglerinin bazı tedbirler altında devam etmesi yönünde karar aldı.

Federasyon, stadyumlarda hijyen önlemlerinin alınması ve sosyal mesafeye uyulması için maçlara alınacak seyirci sayısının düşürülmesini kararlaştırdı.

Futbolcuların tokalaşmaları, golleri sarılarak kutlamaları yasaklandı, hakemlerin futbolcularla konuşurken aralarındaki mesafeyi korumaları istendi.

Sağlık Bakanlığı da maçlara alınacak seyircilere girişte ellerini yıkama ve ateş ölçtürme zorunluluğu getirdi.

Burundi'de şu ana kadar sadece 3 Kovid-19 vakası tespit edildi.