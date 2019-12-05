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Burundi'de sel sonrası toprak kaymasında 38 kişi hayatını kaybetti
6 saat önce
Burundi'de şiddetli yağışların neden olduğu toprak kaymasında 38 kişi hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 04:10 Kaynak: DHA
Burundi'de şiddetli yağışların neden olduğu toprak kaymasında 38 kişi hayatını kaybetti.
Ülkenin kuzeybatısında yer alan Cibitoke şehrinde şiddetli yağışların neden olduğu toprak kaymasında 38 kişi hayatını kaybetti ve birçok yapıda da maddi hasar oluştu.
Toprak kaymasının bölgede 3 farklı noktada meydana geldiği; kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi. Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor. (Fotoğraflı)
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