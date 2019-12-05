Son Dakika Haberleri: Burundi'de sel sonrası toprak kaymasında 38 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika Dünya Burundi'de sel sonrası toprak kaymasında 38 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika Dünya

Burundi'de sel sonrası toprak kaymasında 38 kişi hayatını kaybetti

6 saat önce

Burundi'de şiddetli yağışların neden olduğu toprak kaymasında 38 kişi hayatını kaybetti.

Burundi'de sel sonrası toprak kaymasında 38 kişi hayatını kaybetti, System.String[]

Burundi'de şiddetli yağışların neden olduğu toprak kaymasında 38 kişi hayatını kaybetti.

Ülkenin kuzeybatısında yer alan Cibitoke şehrinde şiddetli yağışların neden olduğu toprak kaymasında 38 kişi hayatını kaybetti ve birçok yapıda da maddi hasar oluştu.

Toprak kaymasının bölgede 3 farklı noktada meydana geldiği; kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi. Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor. (Fotoğraflı)


Burundi, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 04:10 Kaynak: DHA
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