Burundi'de sellerde 5 ayda 461 kişi öldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Burundi'de sellerde 5 ayda 461 kişi öldü - Son Dakika

Burundi'de sellerde 5 ayda 461 kişi öldü

6 saat önce

Burundi'de ekim ayından bu yana etkili olan yağışların yol açtığı sel ve heyelanlarda 461 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Burundi'de sellerde 5 ayda 461 kişi öldü, System.String[]

Burundi'de ekim ayından bu yana etkili olan yağışların yol açtığı sel ve heyelanlarda 461 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Ulusal Afet Yönetim Platformu Sivil Koruma Direktörü Anicet Nibaruta, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ekim 2019'dan bu yana yağışların neden olduğu sel ve heyelanlarda 12 bin evin yıkıldığını, 16 bin insanın yerinden olduğunu söyledi.

Nibaruta, meteoroloji uzmanlarının tahminlerine göre aşırı yağışların 3 ay daha süreceğini, şimdiye kadar 461 kişinin öldüğünün tespit edildiğini belirtti.

Burundililerden yağışa karşı önlem almalarını isteyen Nibaruta, halka sel sularına kapılanları kurtarmak için yanlarında halat taşımalarını tavsiye etti.

Burundi'de ekim ayında başlayan yağışlar hazirana kadar sürebiliyor.

Burundi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 07:16 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kadir Şeker'in tutukluluğuna itiraz reddedildi
9 yaşındaki Muhammed'in ölümünü bir gün boyunca saklamışlar Ortağını öldürüp cesedini yakan zanlıdan pes dedirten savunma: Öldürme kastım yoktu Sahte hesapla görüşüp buluşmaya çağırdığı kişiyi öldürdü

Son Dakika Haberleri
00:25 Ivana Sert sosyal medyada hesapları karıştırdı, kendisi için övgü dolu paylaşımlar yaptı
23:00 Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya ilişkisiyle ilgili, ünlü komedyenin eski eşi Ahu Yağtu'dan yorum geldi
22:08 Gökhan Töre yeni sevgilisiyle ilk fotoğrafını paylaştı
21:27 Aldatıldığını doğrulayan Defne Samyeli'nin eski eşi Eren Talu'nun sözleri ortaya çıktı: Defne beni aldattı
20:09 Hollywood yıldızı Jennifer Aniston, 51. yaşını Interview Dergisi'ne verdiği pozlarla kutladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2020 01:34:37. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Burundi'de sellerde 5 ayda 461 kişi öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]