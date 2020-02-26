Burundi'de silahlı kişiler polisle çatıştı: 24 ölü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Burundi'de silahlı kişiler polisle çatıştı: 24 ölü - Son Dakika

Burundi'de silahlı kişiler polisle çatıştı: 24 ölü

6 saat önce

Burundi'nin doğusunda, güvenlik güçleri ile silahlı bir grup arasında çıkan çatışmada 2'si polis 24 kişi öldü.

Burundi'de silahlı kişiler polisle çatıştı: 24 ölü, System.String[]

Burundi'nin doğusunda, güvenlik güçleri ile silahlı bir grup arasında çıkan çatışmada 2'si polis 24 kişi öldü.

Polis Sözcüsü Pierre Nkurikiye, gazetecilere yaptığı açıklamada, eski başkent Bujumbura'nın kırsalında kimliği belirsiz silahlı kişilerden oluşan grup ile polis güçleri arasında çatışma yaşandığını bildirdi.

Çatışmada, gruptaki kişilerden 22'sinin öldürüldüğünü, 6'sının yakalandığını belirten Nkurikiye, çatışmada iki polisin de hayatını kaybettiğini açıkladı.

Sözcü Nkurikiye, silahlı gruba ilişkin soruları yanıtsız bıraktı.

Öte yandan, pazartesi günü yine silahlı kişiler ile polisler arasında çıkan çatışmada 1'i polis 13 kişi yaşamını yitirmişti.

Yerel basındaki haberlerde, bahse konu silahlı kişilerin 20 Mayıs'ta yapılması planlanan cumhurbaşkanı seçimlerinde mevcut Cumhurbaşkanı Pierre Nkurunziza'nın 3'üncü dönem adaylığına karşı olan muhaliflerden oluştuğu ileri sürülüyor.

Burundi'deki siyasi kriz ve şiddet olayları

Burundi, 13 yıldır iktidardaki Devlet Başkanı Pierre Nkurunziza'nın, hükümetle silahlı gruplar arasında Ağustos 2000'de imzalanan Aruşa Anlaşması'nda yer alan "devlet başkanının yalnızca iki kez seçilebileceğine" ilişkin maddeye rağmen Nisan 2015'te üçüncü kez devlet başkanlığı için adaylığını açıklamasının ardından başlayan siyasi kriz ve şiddet olaylarıyla mücadele ediyor.

BM 2016'da ülkedeki hak ihlallerini incelemek için BM Burundi İnsan Hakları Komisyonu'nu kurmuştu.

Burundi hükümeti, müfettişlerle iş birliği yapmayı reddetmiş, Ekim 2017'de de Uluslararası Ceza Mahkemesinden çekilmişti.

Burundi, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 06:52 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Nişanlısının öldürdüğü Emrah Öztürk cinayetinde güvenlik kamerası görüntülerine ulaşıldı
Kayseri'de feci kaza! 2 ölü, 2 yaralı Alman Anayasa Mahkemesi'nden yaşama son verme hakkına yeşil ışık TSK, şehit haberlerinin ardından Esed rejimini vurdu: 114 rejim askeri öldürüldü

Son Dakika Haberleri
23:42 Usta oyuncudan şaşırtan Coronovirüs açıklaması
23:13 Aleyna Tilki'nin klip imajı sosyal medyayı salladı
22:09 Yoğun bakımda tedavi gören Muhterem Nur'un hayati tehlikesi sürüyor
21:45 Hadise sosyal medyada yaptığı paylaşımla adeta aşkını haykırdı
19:42 İbrahim Büyükak: Bu mankenden daha yakışıklıyım

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2020 01:16:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Burundi'de silahlı kişiler polisle çatıştı: 24 ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]