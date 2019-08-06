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Burundi'de sıtma alarmı

18 dakika önce

Afrika ülkesi Burundi'de yılın 7 ayında görülen sıtma vakaları nedeniyle bin 801 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Burundi'de sıtma alarmı, System.String[]
Afrika ülkesi Burundi'de yılın 7 ayında görülen sıtma vakaları nedeniyle bin 801 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.
Birleşmiş Milletler (BM) bünyesindeki İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi'nin (OCHA) son yayımladığı rapora göre, ülkede 1 Ocak-21 Temmuz'da 5 milyon 738 bin 661 kişi sıtmaya yakalandı. Bu rakam 11 milyon 605 bin 242 nüfuslu ülkenin yarısına denk geliyor.
Sıtmaya yakalanan kişilerden bin 801'i hayatını kaybetti.
Sıtmanın nedenlerinin başında cibinlik gibi koruyucuların kullanımının az olması ve bağışıklık sisteminin zayıflaması gösteriliyor.
Haziran ayında sıtmaya karşı hazırlanan ulusal planda revizyona gidilerek koruyucu önlemlerin artırılması kararı alınmıştı.
Burundi'de 2017'de 6 milyon, dünya genelinde 219 milyon sıtma vakası görülmüş, çoğunluğu 5 yaş altı çocuklar olmak üzere 400 binden fazla kişi hastalık nedeniyle hayatını kaybetmişti.
Parazit taşıyan sivrisineklerin sokmasıyla bulaşan ve ortalama 7 günlük kuluçka süresi sonrasında ortaya çıkan ateşli bir hastalık olan sıtma, titreme, terleme, baş ağrısı, bulantı, kusma, kas ağrısı, halsizlik gibi grip benzeri belirtiler gösteriyor.
Birleşmiş Milletler, Burundi, Afrika, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 08:49 Kaynak: AA
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