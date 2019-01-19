Son Dakika Haberleri: Burundi'de Toprak Kayması: 6 Ölü

Burundi'de Toprak Kayması: 6 Ölü

22 dakika önce

Afrika ülkesi Burundi'de şiddetli yağışların yol açtığı toprak kaymasında yıkılan evin enkazında kalan 6 kişi hayatını kaybetti.

Burundi'de Toprak Kayması: 6 Ölü, System.String[]
Afrika ülkesi Burundi'de şiddetli yağışların yol açtığı toprak kaymasında yıkılan evin enkazında kalan 6 kişi hayatını kaybetti.

Yerel basındaki haberlere göre, ülkenin en büyük kenti Bujumbura'da dün gece meydana gelen şiddetli yağışlar kentin doğusundaki Sororezo tepesinde toprak kaymasına neden oldu.

Toprak kaymasında yıkılan bir evin enkazında kalan 6 kişi yaşamın yitirdi.

Burundi Sosyal İşler Bakanlığının verilerine göre, 2018'de 60 bin aile doğal afetlerde zarar gördü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 09:46 Kaynak: AA

Afrika, Burundi, Güncel
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