Son Dakika Haberleri: Burundi'de tüm sanal paralar yasaklandı
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Burundi'de tüm sanal paralar yasaklandı

5 saat önce

Burundi'de tüm sanal ve kripto paraların yasaklandığı bildirildi.

Burundi'de tüm sanal paralar yasaklandı, System.String[]

Burundi'de tüm sanal ve kripto paraların yasaklandığı bildirildi.

Merkez Bankası Başkanı Jean Ciza, yaptığı yazılı açıklamada, sanal ya da kripto paraların herhangi bir ülke tarafından basılmadığını ve güvence altına alınmadığını belirterek, bu nedenle Burundi topraklarında yasal ve geçerli olmadığını ifade etti.

Merkez Bankasının, herhangi bir parasal yetki kurumu tarafından denetlenmeyen Bitcoin, Ether, Litecoin, Dogecion, Onecoin, BTC, Fahari Coin Cash, Ello Cash Coin ve diğer benzer araçlarla yatırım ve pazarlama yapıldığından haberdar olduğunu kaydeden Ciza, hiçbir finans kurumuna bu tür sanal paralarla ödeme hizmetlerinin yapılması yetkisi verilmediğini aktardı.

Merkez Bankası Sözcüsü Bellarmin Bacinoni, ülkede en az 20 bin kişinin sanal para ile ticaret yaptığı bilgisini paylaştı.

Burundi'de 4 yıldan uzun süredir devam eden ekonomik krizin getirdiği yüksek işsizlik ortamında, birçok kişi sanal para madenciliğine yöneliyor.

Merkez Bankası, Burundi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 09:24 Kaynak: AA
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