Son Dakika Haberleri: Burundi'deki BM İnsan Hakları Ofisi Kapatıldı

Burundi'deki BM İnsan Hakları Ofisi Kapatıldı

28 dakika önce

Burundi'deki Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR) ofisinin süresiz kapatıldığı bildirildi.

Burundi'deki BM İnsan Hakları Ofisi Kapatıldı, System.String[]
Burundi'deki Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR) ofisinin süresiz kapatıldığı bildirildi.

Yerel basındaki haberlere göre, Burundi hükümeti, aralıktaki talebine olumlu cevap gelmesi üzerine, ülkedeki OHCHR ofisini resmen ve süresiz olarak kapattığını duyurdu.

BM'nin Burundi'deki 23 yıllık varlığı süresince, insan haklarının korunması konusunda devletin stratejik ortağı olduğu belirtildi.

OHCHR'nin Burundi ofisi, Devlet Başkanı Melchior Ndadaye'nin 1993'te suikaste kurban gitmesinin ardından çıkan siyasi krizde yaşanan insan hakları ihlalleri üzerine 1995'te kurulmuştu.

Burundi, 13 yıldır iktidardaki Devlet Başkanı Pierre Nkurunziza'nın, hükümetle silahlı gruplar arasında ağustos 2000'de imzalanan Aruşa Anlaşması'nda yer alan "devlet başkanının yalnızca iki kez seçilebileceğine" ilişkin maddeye rağmen nisan 2015'te üçüncü kez devlet başkanlığı için adaylığını açıklamasının ardından başlayan siyasi kriz ve şiddet olaylarıyla mücadele ediyor.

BM, 2016'da ülkedeki hak ihlallerini incelemek için BM Burundi İnsan Hakları Komisyonu'nu kurmuştu.

Burundi hükümeti, müfettişlerle iş birliği yapmayı reddetmiş, ekim 2017'de de Uluslararası Ceza Mahkemesinden çekilmişti.

Hükümet, komisyonun geçen yıl eylül ayında açıkladığı, "Burundi'de 2016 yılından bu yana iktidar partisinin gençlik kanadı, istihbarat teşkilatı ile polis tarafından insanlığa karşı suçlar, yargısız infazlar, zorla kaybetmeler, keyfi tutuklamalar, işkence ve diğer acımasız, insani olmayan, küçültücü muameleler işlendiği"ne dair raporunu reddetmiş ve komisyon üyelerini "istenmeyen kişi" ilan edilmişti.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliğinin 31 Ağustos tarihli son verilerine göre, ülkedeki şiddet olaylarında binden fazla insan öldü, 400 bin kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 05:31 Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Burundi, Güncel
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