Burundi Devlet Başkanı Nkurunziza hayatını kaybetti - Son Dakika

Burundi Devlet Başkanı Nkurunziza hayatını kaybetti

Burundi Devlet Başkanı Pierre Nkurunziza, geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti.

Burundi Devlet Başkanı Pierre Nkurunziza, geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. Afrika ülkesi Burundi hükümeti tarafından yapılan açıklamada, Devlet Başkanı Pierre Nkurunziza'nın geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği bildirildi. Açıklamada, Devlet Başkanı Pierre Nkurunziza'nın geçtiğimiz Cumartesi günü kendisini iyi hissetmediği gerekçesiyle hastaneye yatırıldığı belirtildi. Nkurunziza'nın bir süre süre sonra sağlık durumunun düzeldiği, ancak bugün geçirdiği kalp krizi sonucu tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı aktarıldı. Öte yandan 55 yaşındaki Devlet Başkanı Pierre Nkurunziza, 2005'ten bu yana cumhurbaşkanlığı görevini yürütüyordu. (İHA)

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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