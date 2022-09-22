Burundi'nde şiddetli yağışlar nedeniyle en az 1000 ev yıkıldı

Şiddetli yağışlar nedeniyle en az 1000 ev, 20 kilise ve çok sayıda okul yıkıldı.

Ulusal medyadaki haberlere göre, Cibitoke iline bağlı Rugombo, Buganda ve Murwi kentlerinde iki gündür etkili olan şiddetli yağış yerini doluya bıraktı.

Kaynak: AA

Burundi, Güncel, Son Dakika

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