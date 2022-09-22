Burundi'nde şiddetli yağışlar nedeniyle en az 1000 ev yıkıldı - Son Dakika
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Burundi'nde şiddetli yağışlar nedeniyle en az 1000 ev yıkıldı

22.09.2022 21:40
Burundi'nde şiddetli yağışlar nedeniyle en az 1000 ev yıkıldı

Burundi'nin kuzeybatısındaki Cibitoke ilinde şiddetli yağışlar nedeniyle en az 1000 evin yıkıldığı bildirildi.

Burundi'nin kuzeybatısındaki Cibitoke ilinde şiddetli yağışlar nedeniyle en az 1000 evin yıkıldığı bildirildi.

Ulusal medyadaki haberlere göre, Cibitoke iline bağlı Rugombo, Buganda ve Murwi kentlerinde iki gündür etkili olan şiddetli yağış yerini doluya bıraktı.

Şiddetli yağışlar nedeniyle en az 1000 ev, 20 kilise ve çok sayıda okul yıkıldı.

Felaket nedeniyle bölgede eğitime ara verildiği belirtildi.

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Kaynak: AA

Burundi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Burundi'nde şiddetli yağışlar nedeniyle en az 1000 ev yıkıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Burundi'nde şiddetli yağışlar nedeniyle en az 1000 ev yıkıldı - Son Dakika
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