Burundi'nin yeni Cumhurbaşkanı Ndayishimiye yemin ederek görevine başladı - Son Dakika

Ndayishimiye, 20 Mayıs'taki cumhurbaşkanlığı seçiminde Ulusal Konseyi ve Demokrasi Savunma Kuvvetlerinin (CNDD-FDD) adayı olarak oyların yüzde 68,72'sini almıştı.

Ndayishimiye, ülkenin siyasi başkenti Gitega'daki Ingoma stadyumunda düzenlenen törenle yemin ederek 7 yıllık süre için görevine başladı.

Geçen ay düzenlenen seçimlerden galip çıkan ve 20 Ağustos'ta görevi devralması beklenen Ndayishimiye, eski Cumhurbaşkanı Pierre Nkurunziza'nın kalp krizi nedeniyle ani ölümü üzerine planlanandan iki ay önce cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturdu.

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