Son Dakika Haberleri: Burundi seçimlerde Fransa ve Belçika'dan gözlemci istemiyor
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Burundi seçimlerde Fransa ve Belçika'dan gözlemci istemiyor

2 gün önce

Doğu Afrika ülkesi Burundi, gelecek yıl düzenlenecek genel seçimlerde Fransa ve Belçika'dan gözlemci kabul etmeyeceklerini duyurdu.

Burundi seçimlerde Fransa ve Belçika'dan gözlemci istemiyor, System.String[]

Doğu Afrika ülkesi Burundi, gelecek yıl düzenlenecek genel seçimlerde Fransa ve Belçika'dan gözlemci kabul etmeyeceklerini duyurdu.

Cumhurbaşkanı Pierre Nkurunziza'nın Kıdemli Danışmanı Willy Nyamitwe resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Belçikalı bir gazeteci 2020'deki genel seçimlerde Burundi'nin Fransa ve Belçika'dan gözlemci kabul edip etmeyeceğini sordu. Ben de kendisine 'Fransa ve Belçika bizi ne zaman seçimlerine gözlemci olarak çağırırsa biz de aynısını yaparız' dedim." ifadesini kullandı.

Nyamitwe, paylaşımında ayrıca her şeyin karşılıklı olması gerektiğini vurguladı.

Ülkede 2015'teki cumhurbaşkanı seçiminde hiçbir Avrupa ülkesinden gözlemci kabul edilmemişti.

"Belçika, Burundi'ye etnik ayrımcılık tohumları ekiyor"

Burundi, Belçika Krallığı'nı ülkenin bağımsızlık mücadelesinin sembol ismi Prens Louis Rwagasore'un 1961'deki suikastından ve siyasi krizlerden sorumlu tutuyor.

Prens Rwagasore'un ölümünün 57. yılında, Hükümet Sözcüsü Prosper Ntahogwamiye devlet televizyonu Rtnb'de yaptığı açıklamada, Belçika'nın ülkedeki sosyal ve siyasi krizlerde büyük bir rolü olduğunu belirtmiş, "Belçika 'böl ve yönet' taktiği ile Burundi'ye etnik ayrımcılık tohumları ekiyor." ifadesini kullanmıştı.

Burundi, Belçika, Afrika, Fransa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 04:44 Kaynak: AA
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