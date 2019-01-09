Son Dakika Haberleri: Burundili Adam Bahçesinde 45 Timsahla Yaşıyor

Burundili Adam Bahçesinde 45 Timsahla Yaşıyor

19 dakika önce

Afrika ülkesi Burundi'de, timsahları avcılardan korumak isteyen Ngendera Albert'in, evinin bahçesinde 45 timsahla yaşadığı bildirildi.

Burundili Adam Bahçesinde 45 Timsahla Yaşıyor, System.String[]
Afrika ülkesi Burundi'de, timsahları avcılardan korumak isteyen Ngendera Albert'in, evinin bahçesinde 45 timsahla yaşadığı bildirildi.

BBC'nin haberine göre, Albert, ilk defa 1994'te etinin tüketilmesinin önüne geçmek için avcılardan tanesi 50 bin Burundi frangına (yaklaşık 150 Türk lirası) 12 timsah aldığını söyledi.

Bu timsahların 4'ünün zehirlenmesiyle geride kalan 8 timsaha bahçesinde baktığını ifade eden Albert, bu hayvanların zamanla çoğalarak sayılarının 45'e ulaştığını belirtti.

Albert, bazılarının uzunluğu 3,5 metreye ulaşan timsahlara 3 günde 5-10 kilogram çiğ et yedirdiğini kaydetti.

Dünyanın en fakir ülkelerinden Burundi'deki Tanganyika Gölü ve Ruzizi Nehri, çok sayıda timsaha ev sahipliği yapıyor ancak etinin tüketilmesi nedeniyle ülkedeki timsah popülasyonu oldukça azalmış durumda.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 02:14 Kaynak: AA

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