Burundili askerlerin ateş açmasıyla sınırda 2 Kongo Demokratik Cumhuriyeti askeri öldü - Son Dakika

İki ülkenin sınır bölgesi, 20 yıldır altın ve kobalt gibi madenlerin kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırıları ve çatışmalarına sahne oluyor.

Olayın kaza sonucu gerçekleştiğini belirten Kasereka, Burundili askerlerin sınır bölgesi Tanganika Gölü'nde devriye görevindeki Kongo askerlerini haydut sandıkları için ateş açtıklarını ifade etti.

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