Burunkaya Şehit Emral Kartal İlkokulu'nda minik eller üretiyor

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde Burunkaya Şehit Emrah Kartal İlkokulu'nun üç yıldır başarı ile sürdürdüğü "Minik Eller Üretiyor" projesi kapsamında çalışmaları devam ediyor.



Burunkaya Şehit Emrah Kartal İlkokulu 4'ncü sınıf öğrencilerinin bahçe kıyafetlerini giyerek uygulama ve beceri atölyesi olarak kullandıkları okul serasına fideler dikildi. Sınıf öğretmenleri Zuhal Çekiç ve öğrenci velileri ile birlikte seraya giren öğrenciler marul, lahana, brokoli, karnabahar, kırmızı lahana gibi fideleri dikip, ıspanak tohumu ektiler. Özel kıyafetleri ve küçük çapaları ile seraya giren öğrenciler çok eğlendi. Yaptıklarının bilincinde olan öğrenciler fideleri sulayıp bakımlarını yapacaklarını söylediler. İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş 'da öğrencilerin minik elleriyle yaptıkları bu güzel çalışmaları için kendilerine ve öğretmenlerine çok teşekkür etti. - ZONGULDAK