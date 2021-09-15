Büryan etinin yağından oluşan Avşor çorbası sabah kahvaltısının vazgeçilmez haline geliyor - Son Dakika

Büryan etinin yağından oluşan Avşor çorbası sabah kahvaltısının vazgeçilmez haline geliyor

BİTLİS - Bitlis mutfağında bulunan ve büryan etinin süzülen yağından yapılan Bitlis'in geleneksel lezzetlerinden olan Avşor (tuzlu su), sabah kahvaltılarının vazgeçilmez lezzeti olarak vatandaşlara sunuluyor.

Avşor genellikle Bitlis ve Van civarında biliniyorken buraya gelen yerli ve yabancı turistlerde bu lezzeti tatmadan gitmiyor. Avşor'un Bitlislilerin özellikle kahvaltıda tercih ettiği özgün bir sulu yemek çeşidi olduğu belirtiliyor. Bitlis'in mutfak kültüründe önemli yer tutan Avşor çorbasının içine herhangi bir katkı maddesi girmezken içine sadece toz biber ve tuz katılıyor. Avşor'un lezzetli hale gelmesi ise doğal olmasından kaynaklanıyor. Evde yapılmayan, dışarıda lokantalarda yenen bir çorba olan Avşor, Bitlislileri sabah yatağından kaldırıyor. Yapımına gece başlanan Avşor, büryanın yağından/suyundan hazırlanıp sabah kahvaltıda yeniliyor.

Büryana ait özel bir çorba olduğunu belirten lokantacı Erhan Kaya; "Büryanı tandıra attığımız zaman bakır/çelik kazan var teğer dediğimiz o kazanla büryanın altına attığımız zaman büryandan damlayan yağıyla Avşor çorbasını yapıyoruz. Büryanın kaba kemiklerinden ayıkladığımız etlerle sabah 05.00'te Avşor servisimiz hazır oluyor. Büryandan ayıklanan kemikleri gece köz ateşinin üzerine bırakıyoruz. İyice piştikten sonra sabah etimizi ayıklıyoruz. Eti ayıkladıktan sonra Avşor'u, büryanın kendi yağından kendi suyundan olarak servise sunuyoruz. Sadece üzerindeki katkı maddesi toz biber başkada içinde hiç bir şey yok. Büryanın kendi yağından kendi suyundan pişiyor. Büryana ait özel bir çorba Avşor çorbası, saat 05.00'te servise hazır hale geldiğini" dedi.

Avşor'un çok güzel olduğunu ve her sabah içmeye geldiğini belirten Muzaffer Kılıç; "Avşor çok güzeldir. Çok lezzetlidir sabahları kahvaltıda yenir. Bu memleketin bir nimetidir" diye konuştu.

Avşor'un güzelliği sabah erkenden yenilmesidir vurgusunda bulunan Rıza Kanar; "Biz hususi olarak Bitlis'te köylerden Avşor yemeğe geliyoruz. Avşor'un güzelliği sabah erkendir. Avşor ve büryanın en iyisi Türkiye'de Bitlis'te çıkıyor. Gerçi Siirtliler büryanı kendilerine mal etmek istiyor ama büryan, Avşor hakiki olarak Bitlis'indir. Biz uzak köylerden geliyoruz Avşor yemeğe. Etimiz güzel, lokantalarımız temiz çok güzel yapıyorlar. Dışardan da misafirleri bekliyoruz" şeklinde konuştu.