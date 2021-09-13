BUSADER'den AA Bursa Bölge Müdürlüğüne ziyaret - Son Dakika

Bursa Sağlık ve Eğitim Gönüllüleri Derneği (BUSADER) yöneticileri, Anadolu Ajansı (AA) Bursa Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

BUSADER Başkanı Tülin Günbatılı ile yönetim kurulu üyeleri Fatma Akalp, Asiye Pampu ve Günel Gençler, AA Bursa Bölge Müdürü Erdinç Aksoy ile görüştü.

Derneğin çalışmalarını anlatan Günbatılı, yeni projeleri hakkında bilgiler verdi.

Ziyaretten dolayı konuklarına teşekkür eden Aksoy ise Günbatılı'ya AA'nın hazırladığı 2020 Almanağı hediye etti.