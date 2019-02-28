Son Dakika Haberleri: Büsam Akademilerinde Yeni Dönem Başladı

Büsam Akademilerinde Yeni Dönem Başladı

59 dakika önce

Büyükşehir Belediyesi'nin şehrin düşünce ve fikir hayatı için kurduğu Büyükşehir Belediyesi Stratejik Araştırma Merkezi (BÜSAM) bünyesindeki Şehir Akademi ve Film Akademi'de bahar dönemi başladı.

Büsam Akademilerinde Yeni Dönem Başladı, System.String[]
Büyükşehir Belediyesi'nin şehrin düşünce ve fikir hayatı için kurduğu Büyükşehir Belediyesi Stratejik Araştırma Merkezi (BÜSAM) bünyesindeki Şehir Akademi ve Film Akademi'de bahar dönemi başladı.

Büyükşehir Belediyesi Stratejik Araştırmalar Merkezi (BÜSAM) tarafından yürütülen Şehir Akademi ve Film Akademi'de 19 Şubat'ta başlayan Bahar Dönemi eğitimleri 4 Mayıs 2019 tarihine kadar devam edecek.

Şehir Akademi ve Film Akademi bünyesindeki eğitimlerin yanında atölye çalışmaları da başladı. Devam eden atölyelerin yanı sıra bahar döneminde yeni atölyeler açıldı. Şehir Akademi bünyesinde yeni açılan atölyeler arasında 'Mimar Sinan Okumaları', "Türkiye'de Düşünce Akımları", "Fıkıh Düşüncesi", "Sosyal Bilimlerde Saha Araştırması", "Şehir Okumaları", "Metinlerle İslam Düşüncesi", "Film Okumaları", "Yazınsal Düşünce" ve "Basın Dili Arapçası" gibi atölyeler bulunuyor.

Sinemaseverler tarafından ilgi ile takip edilen Film Akademi'de ise bahar döneminde, "Belgesel Film Yapımı" ve "Kısa Film Yapımı" atölyeleri açıldı. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 11:05 Kaynak: İHA

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