Son Dakika Haberleri: Buse Acar'ı Arama Çalışmaları (1)

Buse Acar'ı Arama Çalışmaları (1)

3 saat önce

Kemer ilçesi Kuzdere Mahallesi'nde hortum, nedeniyle dereye sürüklenen araçtaki üniversite öğrencisi Kader Buse Acar'ı arama çalışmaları sürüyor.

Kemer ilçesi Kuzdere Mahallesi'nde hortum, nedeniyle dereye sürüklenen araçtaki üniversite öğrencisi Kader Buse Acar'ı arama çalışmaları sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 10:21 Kaynak: AA

Kemer, Güncel
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