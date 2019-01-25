Buse Acar'ı Arama Çalışmaları (1)
3 saat önce
Kemer ilçesi Kuzdere Mahallesi'nde hortum, nedeniyle dereye sürüklenen araçtaki üniversite öğrencisi Kader Buse Acar'ı arama çalışmaları sürüyor.
Kemer ilçesi Kuzdere Mahallesi'nde hortum, nedeniyle dereye sürüklenen araçtaki üniversite öğrencisi Kader Buse Acar'ı arama çalışmaları sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 10:21 Kaynak: AA
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