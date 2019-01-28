Son Dakika Haberleri: Buse Acar'ı Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Buse Acar'ı Arama Çalışmaları Devam Ediyor

1 saat önce

Antalya'nın kemer ilçesinde 5 gün önce yaşanan hortum felaketinde kaybolan 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Buse Acar'ın arama çalışmaları devam ediyor.

Buse Acar'ı Arama Çalışmaları Devam Ediyor, System.String[]
Antalya'nın kemer ilçesinde 5 gün önce yaşanan hortum felaketinde kaybolan 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Buse Acar'ın arama çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar ağırlıklı olarak Ağva Deresi'nin denize döküldüğü Kiriş – Çamyuva mahalleleri sahilinde gerçekleştiriliyor. Sahil Güvenlik ve Jandarma Arama Kurtarma Sualtı timleri sonar cihazı yerleştirilmiş botlarla Buse'yi arıyor.Denizdeki arama çalışmalarına Finike ve Kemer Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı'na ait botlar da katılıyor. Diğer jandarma ekipleri kumsalı taramaya devam ediyor. Köpekli jandarma arama ekipleri ve Deniz Polisi, AFAD, İHH ekipleri de Ağva Deresi'ndeki aramaları sürdürüyor.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 11:16 Kaynak: İHA

Antalya, Kemer, Güncel
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