Son Dakika Haberleri: Buse Acar'ı Arama Çalışmalarında Umutlar Tükenirken Bir Tek O Umudunu Kaybetmedi

Buse Acar'ı Arama Çalışmalarında Umutlar Tükenirken Bir Tek O Umudunu Kaybetmedi

1 saat önce

Buse Acar'ı arama çalışmalarında umutlar tükenirken bir tek o umudunu kaybetmedi Acılı babanın yürek burkan duası Her sabah şafak vakti gözü denizde elleri semada Bir tek o umudunu kaybetmediANTALYA - Antalya'nın Kemer ilçesini vuran hortumda 16 gün önce kaybolan 20 yaşındaki Buse Acar'ı...

Buse Acar'ı Arama Çalışmalarında Umutlar Tükenirken Bir Tek O Umudunu Kaybetmedi, System.String[]
Buse Acar'ı arama çalışmalarında umutlar tükenirken bir tek o umudunu kaybetmedi
Acılı babanın yürek burkan duası
Her sabah şafak vakti gözü denizde elleri semada
Bir tek o umudunu kaybetmedi

ANTALYA - Antalya'nın Kemer ilçesini vuran hortumda 16 gün önce kaybolan 20 yaşındaki Buse Acar'ı arama çalışmalarında umutlar tükenirken, acılı baba Ahmet Acar, kızının bulunmasından umudunu kesmedi. Ahmet Acar, her gün şafak vakti sahile gidip denizin kızını geri verip vermediğine bakıyor, günün büyük bölümünü de otomobilinin içinde kızı için dua ederek geçiriyor.
Buse Acar'ı arama çalışmalarına 14. günde sonuç alınamaması ve hava muhalefeti sebebiyle ara verildi. Ağva Deresi'ndeki şüpheli noktaların baba Ahmet Acar'ın isteği üzerine tekrar aranması da sonuç vermedi. Jandarma Arama Kurtarma Bölük Komutanı Yüzbaşı Selim Oğul, baba Ahmat Acar'ın ellerini avucuna alıp "Ahmet ağabey var mı bir isteğin? Can-ı gönülden soruyorum bak!.." sözleri basına yansıdı.
Baba Ahmet Acar, kızı Buse'nin bulunması için arama çalışması olmasa da her sabah sahile gidip kontrol ediyor. Ahmet Acar kızının kaybolduğu bölgede tek başına dolaşıp dua ediyor. Ahmet Acar'ı şafak vakti sahilde tek başına görüntüleyen Erkan Acar isimli vatandaşı, acılı babanın her sabah şafak vakti sahile gelerek kontrol ettiğini, onun bu halini izlemenin çok üzücü olduğunu belirtti.
Baba Buse Acar günün geriye kalan bölümünü ise sahilin karşısına park ettiği aracı içinde el açıp kızı için dua ediyor. Gözlerini denizden ayırmadan ellerini açıp dua eden baba Ahmet Acar'ı gören vatandaşlar duygulanıyor.
Diğer taraftan bazı vatandaşlar da kendi imkanlarıyla arama çalışmalarına katılıyor. Motosiklet tamircisi Ahmet Biçer. Sabahın erken saatlerinde ATV'sine binip sahilde Buse'den bir iz aradı. Ahmet Biçer, "Buse kızımızı arıyoruz, bir umut diyoruz" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 12:07 Kaynak: İHA

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