Son Dakika Haberleri: Buse Acar'ın annesinden duygulandıran paylaşım
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Buse Acar'ın annesinden duygulandıran paylaşım

2 saat önce

Antalya'da çocuklarından birini 6 yaşında kaybeden, üniversite öğrencisi kızı Kader Buse de hortumda kaybolan anne Ayla Acar'ın, sosyal medya paylaşımı hüzünlendirdi.

Buse Acar'ın annesinden duygulandıran paylaşım, System.String[]

Antalya'da çocuklarından birini 6 yaşında kaybeden, üniversite öğrencisi kızı Kader Buse de hortumda kaybolan anne Ayla Acar'ın, sosyal medya paylaşımı hüzünlendirdi.

Kemer ilçesinde 220 gün önce hortumda içinde olduğu aracın sürüklendiği derede kaybolan Kader Buse Acar'ı arama çalışmaları, belirli aralıklarla devam ediyor.

Anne Ayla ve baba Ahmet Acar, kızlarının fotoğrafını öperek, yollarını gözleyerek arama çalışmalarına destek veriyor.

Hortumda sürüklenen araçtayken kendisi kurtulan Ayla Acar, 1997'de 6 yaşındayken kaybettiği kızı Aslı ve 20 yaşında selde kaybolan Buse'nin isimlerini kollarına dövmeyle yazdırdı.

Sözleriyle duygulandıran Acar, sosyal medya hesabından şu paylaşımda bulundu:

"Kuzum kaybolursam dövmemden bulursunuz' dedin ama biz seni daha hala arıyoruz. 'Sezsizce çekip gidiyorum belki gelirim bir gün sesime ses veren olursa' dedin biz ses veriyoruz ama sen hala dönmedin. Akşamları çakılların üzerinden çıtır çıtır gelişlerini bekliyorum. Anne kapıyı aç deyişini bekliyorum. Uyumuyorum, kızım gelince kapıda kalmasın diye. Canım yavrum ben de kollarımı paylaştırdım sizlere Aslım ve Busem."

Acar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kızlarının isimlerini kollarına dövme yaptırdığını, özlemle dönmesini beklediğini söyledi.

Kızını hala aramaya devam ettiklerini anlatan Acar, "Kızlarımı kollarımda yaşatacağım. Bir umutla bekliyorum." dedi.

Antalya, Anne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.08.2019 01:16 Kaynak: AA
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