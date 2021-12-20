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Buse Badur Hokey'de tekrar A Milli Takım'da - Son Dakika

Buse Badur Hokey'de tekrar A Milli Takım'da

20.12.2021 08:56
Buse Badur Hokey'de tekrar A Milli Takım'da

Ege Yıldızları ve Köyceğiz Balı Hokey Kulüplerinin başarılı kalecisi Buse Badur Türkiye Süper Lig maçları sonrası göstermiş olduğu performansı ile bu yıl tekrar A Milli Takım Kampına seçildi.

Trabzon ve Amasya'da yapılan A Milli Kadın Hokey Milli Takım Kamplarına davet edilen Buse Badur, aynı zamanda İstanbul Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinde okuyor, bu yıl Almanya'nın Hamburg kentinde yapılacak olan Avrupa Şampiyonasına hazırlanan Buse Badur, geçen yıl A Milli Takım Kadrosuna girmeyi başarmış ve Slovenya'nın Lipovci kentinde milli takımımızın kalesini korumuştu tecrübeli kaleci milli takımımız ile Avrupa 3. lüği başarısını elde etmişti.

Buse Badur ile ilgili konuşan kulüp başkanı Serkan Şen , Buse Badur takımımız için çok tecrübeli bir isim her yönüyle örnek sporcu o kalede iken sporcularımız daha kendilerine güvenerek sahaya çıkıyorlar Buse Badur'un yetişmesinde büyük emeği olan Varol Vardar hocamıza teşekkür ederim diye konuştu.

Milli Takım, Slovenya, Hokey, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Buse Badur Hokey'de tekrar A Milli Takım'da - Son Dakika


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