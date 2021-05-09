BUSE'DEN, TACİZCİNİN AİLESİNE: SAHİP ÇIKIN, BEN ÇOK YORULDUM - Son Dakika

AFYONKARAHİSAR'da, hiç tanımadığı A.E.'nin sevgili olma teklifini reddettikten sonra 4 yıldır tehdit ve tacizlerine maruz kalan Buse D. (20), hayatını kabusa çevirdiğini belirterek, ailesine seslendi. Çok yorulduğunu ve A.E.'nin artık durmasını istediğini dile getiren Buse, "Artık dursun istiyorum. Çok acı bir şey bu yaşlarımda bunları yaşamak. Ailesine sesleniyorum. Gerçekten biraz vicdanları varsa, ne olur sahip çıksınlar. Çünkü ben artık eski hayatıma dönmek istiyorum" dedi.

Buse D., Kütahya Spor Lisesi'nde okuduğu 2018 yılında hiç tanımadığı bir erkekten sosyal medya üzerinden mesajlar almaya başladı. Kendisini durakta gördüğünü ve hentbol oynadığı sırada maçlarına geldiğini belirten kişinin, 'arkadaş olalım', 'sevgili olalım', 'evlenelim', 'mutlu olalım' türünden mesajlarına maruz kalan Buse D., kendisine mesajları gönderen kişinin A.E. olduğunu ve Kütahya'da oturduğunu öğrendi. Buse D.'nin tüm reddetmeleri ve karşı çıkmalarına rağmen A.E. mesajlarını sürdürürken, bir süre sonra taciz ve tehdide başladı. Buse'nin birçok kez hakkında şikayette bulunduğu A.E., bugüne kadar 2 kez gözaltına alınıp, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

ESKORT SİTELERİNDE HESAP AÇTI

Son dönemde, Buse'nin ailesine, akrabalarına ve arkadaşlarına kadar ulaşıp taciz ve tehdit mesajları atmaya başlayan A.E., genç kız adına eskort sitelerinden sahte hesaplar açarak tacizlerine devam etti. Yaklaşık 4 yıldır bu durumu yaşadığını söyleyen Buse D., hayatını kabusa çeviren olayın çözülmesi için yetkililerden yardım istedi. İl Emniyet Müdürlüğü'nün takibe aldığı Buse D., hakkında koruma kararı olmasına rağmen A.E.'nin durmadığını anlattı.

'KAÇABİLDİĞİM YERE KADAR KAÇTIM'

Afyon Kocatepe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde eğitim gören Buse D., yaşadığı kabus günlerini şöyle anlattı:

"Hiç tanımadığım, kendisini hiç görmediğim kişi tarafından tehdit ediliyorum, taciz ediliyorum. Hakaretler ve daha birçok elimde kanıtlar ve dosyalarla sunduğum, kişiden bahsediyoruz. Kendisinin beni durakta gördüğünü, daha sonra okul maçlarıma geldiğini, benim otobüslerime bindiğini ve okul çıkışıma geldiğini iddia ediyor. ve bunu da olaylar duyulduktan sonra arkadaşlarım teyit etti, onayladı. Ben kendisiyle hiçbir şekilde iletişime geçmedim, hiçbir şekilde konuşmadım. Sosyal medyamı kapattım, numaramı değiştirdim. Olabilecek her şeyi yaptım. Kaçabildiğim yere kadar kaçtım ama ben kaçtıkça kendisi kovaladı."

'TEHDİT, CİDDİ ANLAMDA TACİZ MESAJLARI ATTI'

İlk başta aldığı mesajların 'evlenelim', 'sevgili olalım', 'mutlu olalım' şeklinde olduğunu, son 2 yıldır ise bunların ciddi anlamda tehdit ve taciz mesajlarına dönüştüğünü anlatan Buse D., "Sadece bana karşı da değil, aileme karşı, arkadaşlarıma karşı. Beni sosyal medyada takip eden, sosyal hayatımdaki bütün erkeklere, tehdit, ciddi anlamda taciz mesajları attı. Yine kaçtım, gerçekten yine sosyal medya kullanmadım. Emniyete başvurduk, karakola gittik, savcılığa gittik, üzerine düşen görevi fazlasıyla yaptılar, uğraştılar. Onlara minnettarım gerçekten, teşekkür ederim. Ama bir yerde tıkanıyor" diye konuştu.

'ÖZGECAN ASLAN'IN, MÜNEVVER KARABULUT'UN VİDEOLARINI ATTI'

Adalet istediğini vurgulayan Buse D., A.E.'nin kendisine Emine Bulut'un, Özgecan Aslan'ın, Münevver Karabulut'un videolarını attığını belirterek, şöyle konuştu:

"Adalet istiyoruz ama sonuçta elini kolunu kesemeyiz bu adamın ya da içeriye atsalar, dışarıya çıktığında nasıl bir vahşetle karşılaşacağız bilmiyorum. Şu an bana Emine Bulut'un, Özgecan Aslan'ın, Münevver Karabulut'un videolarını atan birisinden bahsediyorum. Evet gelip bana dokunmamış olabilir. Beni takip eden birisinden bahsediyorum, bana dokunmadı, bana söylediği şeyleri yapmadı mesela, kezzap fotoğrafları attı ama yüzümü yakmadı. Bunun bir savunması olmaz. Bunu yapmayacağının garantisini kimse de veremez bana. O yüzden artık dursun istiyorum. Gerçekten çok sıkıldım, çok yoruldum. Evet şiddet yok ama psikolojik olarak gerçekten bir savaş veriyorum. Durması için elimizden gelenin fazlasını yaptıkça durmuyor. Daha ne yapmamızı bekliyor ne yapalım istiyor? Benim gidip onunla evlenmemi mi istiyor yani ne istiyor ben hiçbir şey bilmiyorum. Gerçekten çok sıkıldık."

'PSİKOLOJİK AÇIDAN DESTEK ALMASI GEREKİYOR'

A.E.'nin ailesine de seslenen Buse D., "Gerçekten biraz vicdanları varsa, ne olur sahip çıksınlar. Çünkü ben artık eski hayatıma dönmek istiyorum. Çok acı bir şey bu yaşlarımda bunları yaşamak ama pes etmeden sesimi duyurabildiğim yere kadar duyuracağım. Asla korkan, kaçan artık ben olmayacağım. İstediği şeyleri söyleyebilir ama artık 'dur' denmesi gerekiyor. Sadece devlet de değil, bunun psikolojik açıdan destek alması gerekiyorsa ve bunun için serbest bıraktılarsa gerçekten almalı. Bu utanç verici bir şey de değil ama bu desteği almalı" dedi.

'ARTIK UYUYAMAZ HALE GELDİK'

Buse D.'nin annesi Semra D. de sürece 2 yıldır dahil olduğunu ifade ederek, "Zor zamanlar geçirdik, hala geçiriyoruz. Gün geçtikçe şiddetini artıran psikolojik bir baskı ve şiddeti var. Ailesi mi ilgilenir, çünkü devlet elinden geleni yapıyor, emniyet elinden gelini yapıyor ama ailesini ilgilenmesi gerekiyor bence. Biz her gece hangi eskort hesap açılacak, hangi sahte hesaptan mesajlar atılacak diye beklemekten artık uyuyamaz hale geldik. Bu psikolojik baskı artık bir son bulsun istiyoruz. Kimse çaresi lütfen yardım edin. Çünkü gidecek başka bir kapımız kalmadı. Ailesi mi destek olacak, kim olacak bilmiyorum. Ama bu bir son bulsun istiyoruz" diye konuştu.