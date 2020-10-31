Buse enkazdan 9,5 saat sonra çıkarıldı - Son Dakika

İzmir'de meydana gelen depremin ardından enkaz altında kalan, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile telefonla konuşan Buse Hasdemir, 9,5 saatin ardından kurtarıldı.

İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde 4 bina tamamen çökerken toplam 17 binada enkaz oluştu. Yıkılan binalar arasında bulunan Bayraklı ilçesindeki Rıza Bey Apartmanı'nda Buse Hasdemir de enkaz altında kalanlar arasındaydı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, telefonla enkaz altındaki Buse ile konuşarak onu kurtaracaklarını belirtmişti. Buse Hasdemir'den kısa süre önce güzel haber geldi. Buse, 9,5 saatin ardından enkaz yığınından sağ olarak kurtarıldı. Hasdemir, özel bir hastaneye sevk edildi.

SAKOM'dan alınan ilk bilgilere göre, deprem sonrasında 1'i boğulma sonucunda olmak üzere toplam 17 vatandaş hayatını kaybetti. İzmir'de 702, Manisa'da 5, Balıkesir'de 2 ve Aydın'da 54 kişi olmak üzere toplam 763 kişi yaralandı. İzmir'de arama kurtarma çalışmaları yürütülen 17 binadan 4 binada çalışmalarını tamamlanırken, 13 binada çalışmalar devam ediyor. Söz konusu arama kurtarma çalışmaları için AFAD, JAK, STK'lar ve belediyelerden 3 bin 204 arama kurtarma personeli, 20 arama kurtarma köpeği ile 450 araç görevlendirildi. - İZMİR