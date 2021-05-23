Sosyal medyayı aktif kulanan sunucu, Amerika'daki gittikleri yerleri de paylaşmayı ihmal etmiyor.

Son olarak 1 Hotel South Beach'te paylaştığı pozlara sunucu, "Havuz günü" diye yazdıp, güneş emojisi koydu.

Show TV'de magazin programı sunan model, düzgün fiziği ve güzelliğiyle hayranların övgüler de alıyor.

Yakın arkadaşı Şevval Şahin 'in yanına giden model, bir haftadır tatil yapıyor.

Tatil sezonunu Miami 'de açan Buse İskenderoğlu , bikinili fotoğraflarını paylaşmaya devam ediyor.

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