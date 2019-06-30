Son Dakika Haberleri: Buse Naz Çakıroğlu altın madalya kazandı
Son Dakika Spor Haber

Buse Naz Çakıroğlu altın madalya kazandı

1 saat önce

Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, Avrupa Oyunları'nda altın madalyanın sahibi oldu.

Buse Naz Çakıroğlu altın madalya kazandı, System.String[]

Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, Avrupa Oyunları'nda altın madalyanın sahibi oldu.
Belarus'un başkenti Minsk'te devam eden 2'inci Avrupa Oyunları'nda heyecan devam ediyor. 51 kiloda ringe çıkan milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, final maçında Rus rakibi Svetlana Soluianova'yı 4-1 mağlup ederek Avrupa Oyunları'nda altın madalya kazandı. Çakıroğlu, boksta Türkiye'ye ilk altın madalyayı kazandırmış oldu.


- Ankara
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 01:38 Kaynak: DHA
Belarus, Avrupa, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Gökbey helikopteri ilk sertifikasyon uçuşunu yaptı Rejim güçleri, TSK'nın İdlib'deki gözlem noktasına saldırdı Türkiye'de saç ekim ekonomisi 1 milyar doları geçti Yusuf Yazıcı'dan güldüren transfer sözleri: Yeni transfer Yusufinho

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.6.2019 15:22:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Buse Naz Çakıroğlu altın madalya kazandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]