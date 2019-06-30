Buse Naz Çakıroğlu altın madalya kazandı
1 saat önce
Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, Avrupa Oyunları'nda altın madalyanın sahibi oldu.
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 01:38 Kaynak: DHA
Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, Avrupa
Oyunları'nda altın madalyanın sahibi oldu. Belarus
'un başkenti Minsk'te devam eden 2'inci Avrupa Oyunları'nda heyecan devam ediyor. 51 kiloda ringe çıkan milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, final maçında Rus rakibi Svetlana Soluianova'yı 4-1 mağlup ederek Avrupa Oyunları'nda altın madalya kazandı. Çakıroğlu, boksta Türkiye
'ye ilk altın madalyayı kazandırmış oldu.
- Ankara
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