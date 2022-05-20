Buse Naz Çakıroğlu, Dünya Şampiyonu Oldu - Son Dakika
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Buse Naz Çakıroğlu, Dünya Şampiyonu Oldu

20.05.2022 18:53
Buse Naz Çakıroğlu, Dünya Şampiyonu Oldu

Uluslararası Boks Birliği (IBA) tarafından Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası 50 kilogramda Buse Naz Çakıroğlu, altın madalyanın sahibi oldu.

Uluslararası Boks Birliği (IBA) tarafından Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası 50 kilogramda Buse Naz Çakıroğlu, altın madalyanın sahibi oldu.

IBA'nın düzenlediği Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'na Türkiye ev sahipliği yapıt. 50 kilogramda Buse Naz Çakıroğlu, Kolombiyalı Valencia Victoria'yı yenerek dünya şampiyonu oldu.

Buse Naz Çakıroğlu, 48 kiloda altın madalya alan Ayşe Çağırır'ın ardından Türkiye'ye bu organizasyondaki ikinci şampiyonluğunu getirdi.

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Kaynak: ANKA

Buse Naz Çakıroğlu, Türkiye, Boks, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Buse Naz Çakıroğlu, Dünya Şampiyonu Oldu - Son Dakika


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