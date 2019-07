Buse Naz Çakıroğlu gözünü Tokyo Olimpiyatlarına dikti

2019 Avrupa Oyunları'nda altın madalya alan Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, "2020 Tokyo Olimpiyatları'na giden ilk kadın boksör olmak istiyorum" dedi. Belarus 'un Başkenti Minsk'te düzenlenen 2019 Avrupa Oyunları'nda Rus rakibi Svetlana Soluianova'yı mağlup ederek altın madalyaya uzanan milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, İHA muhabirine açıklamalarda bulundu."BU FORMA ALTINDA BAŞARI KAZANMAK, MARŞIMIZI OKUTMAK BİZİM İÇİN ÇOK GURUR VERİCİ" Avrupa Oyunları sürecinde 1 yıl boyunca çok yoğun ve yorucu bir kamp dönemi geçirdiklerini dile getiren Çakıroğlu, "Mental olarak, fiziksel ve zihinsel hazırlanarak Avrupa Oyunları'na gittik. Orada her branşta seçilmiş iyi oyuncularla yarışıyoruz. O yüzden bizim için çok önemliydi bu turnuva. Çünkü olimpiyat yolunda çok büyük bir getirisi oldu bizim için. Tabii bu forma altında başarı kazanmak, marşımızı okutmak bizim için çok gurur verici bir şey, umarım daimi olur. Bütün takım arkadaşlarımı ve diğer branşlardaki arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Çünkü oyunlarda da çok büyük birlik ve beraberlik sağladık. Bunun devam etmesini istiyorum. Destekleyen herkese çok teşekkür ederim. Umarım bu gururu yaşatmaya hepimiz devam ederiz" şeklinde konuştu."2020 TOKYO OLİMPİYATLARI'NA GİDEN İLK KADIN BOKSÖR OLMAK İSTİYORUM" Oyunlardan döneli henüz 1 hafta olduğunu belirten milli sporcu, "Tekrar bir programa başlamak üzereyiz. Yani antrenman programına başlayacağız. Çünkü ağustos ayında Madrid 'de Avrupa Şampiyonası var. Daha sonra şubat ayında Londra 'da Avrupa Elemesi olacak. Bunun için şu an tekrar yoğun bir şekilde çalışmaya başlıyoruz. 2020 Tokyo Olimpiyatları bizim için çok önemli, oraya giden ilk kadın boksör olmak istiyorum. Takım halinde katılmak istiyoruz. Yapabilecek kapasitede sporcular var, bütün branşlarda aslında. 2023 Avrupa Oyunları'nı şu an çok düşünmüyoruz, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na odaklıyız. Ama umarım o da olur. Sakatlık olmadığı sürece biz ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.(Yunus Emre Kartal - Cem Geçim/İHA)