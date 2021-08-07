Üye Girişi
Buse Naz Çakıroğlu gümüş madalyada kaldı - Son Dakika

Buse Naz Çakıroğlu gümüş madalyada kaldı

07.08.2021 08:58
Buse Naz Çakıroğlu gümüş madalyada kaldı, System.String[]

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları, 51 kiloda gümüş madalyanın sahibi olan Buse Naz Çakıroğlu; Türk spor tarihinde kadın boksunda, olimpiyat madalyası kazanan ilk sporcu oldu.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları, 51 kiloda gümüş madalyanın sahibi olan Buse Naz Çakıroğlu; Türk spor tarihinde kadın boksunda, olimpiyat madalyası kazanan ilk sporcu oldu.

Buse Naz Çakıroğlu; 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları 51 kilo finalinde Bulgar Stoyka Krasteva'ya mağlup olarak gümüş madalya kazandı. Olimpiyatlarda ilk kez boy gösteren Fenerbahçeli milli boksör; ilk turu bay geçti. Avrupa'nın en teknik boksörü seçilen Çakıroğlu; 2'nci turda Özbekistan'dan Turnusoy Rakhimova'yı 3-2, çeyrek finalde Tayland'dan Jutamas Jitpong'i 5-0, yarı finalde de Tayvanlı Huang Hsiao Wen'i 5-0 yenerek finale yükselmişti. Finalde Bulgar Stoyka Krasteva ile karşı karşıya gelen Çakıroğlu, rakibine 5-0 mağlup olarak gümüş madalyada kaldı.


Buse Naz Çakıroğlu gümüş madalyada kaldı

Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Buse Naz Çakıroğlu gümüş madalyada kaldı - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Ünlü model Khloe Kardashian'dan cinsel ilişki itirafı: Bekaretimi 14 yaşında kaybettim 10:01 Ünlü model Khloe Kardashian'dan cinsel ilişki itirafı: Bekaretimi 14 yaşında kaybettim Bir süredir ortalıkta görünmüyordu! Berat Albayrak'ın son fotoğrafı kulisleri hareketlendirdi 09:56 Bir süredir ortalıkta görünmüyordu! Berat Albayrak'ın son fotoğrafı kulisleri hareketlendirdi Son Dakika: Milli boksör Busenaz Sürmeneli, Tokyo Olimpiyatları'nda şampiyon oldu 09:47 Son Dakika: Milli boksör Busenaz Sürmeneli, Tokyo Olimpiyatları'nda şampiyon oldu
İcradan alınan arsa bela getirdi! Eski sahip hapse, yeni sahip mezara girdi 09:38 İcradan alınan arsa bela getirdi! Eski sahip hapse, yeni sahip mezara girdi Ölü bulunan Esra Hankulu'nun yürek burkan hikayesi! Babasının öldüğü yaşta hayata gözlerini yummuş 08:51 Ölü bulunan Esra Hankulu'nun yürek burkan hikayesi! Babasının öldüğü yaşta hayata gözlerini yummuş Son Dakika: Esra Hankulu'nun şüpheli ölümü üzerine gözaltına alınan Ümitcan Uygun tutuklandı 22:44 Son Dakika: Esra Hankulu'nun şüpheli ölümü üzerine gözaltına alınan Ümitcan Uygun tutuklandı
PSG ile anlaşma aşamasında olan Messi'ye, Katar'dan astronomik teklif! 1 milyar euro ödemeye hazırlar 22:05 PSG ile anlaşma aşamasında olan Messi'ye, Katar'dan astronomik teklif! 1 milyar euro ödemeye hazırlar Bu hafta borsa ve döviz kazandırdı, altın kaybettirdi 18:39 Bu hafta borsa ve döviz kazandırdı, altın kaybettirdi

Son Dakika Haberleri
10:02 Yangın Muğla'dan Aydın'a sıçradı! Çine'de 6 mahalle boşaltıldı
09:57 Afganlara gece operasyonu! 40 adrese eş zamanlı baskında çok sayıda göçmen yakalandı
09:55 Bir süredir ortalıkta görünmüyordu! Berat Albayrak'ın son fotoğrafı kulisleri hareketlendirdi
09:37 İcradan alınan arsa bela getirdi! Eski sahip hapse, yeni sahip mezara girdi
09:23 Fatoş Yelliler'den aşk itirafı: Berdan Mardini ile boşanma aşamasında Gökhan ile arkadaşlığımız başladı
08:53 Tanju Özcan'dan kayyum iddialarına cevap: Bana kayyum atayacak adamın alnını karışlarım
08:51 Korkunç kaza! Motosikletten yola savrulan baba-kız yaşamını yitirdi
08:50 Ölü bulunan Esra Hankulu'nun yürek burkan hikayesi! Babasının öldüğü yaşta hayata gözlerini yummuş
08:47 Tokyo Olimpiyatları'nda finale çıkan Buse Naz Çakıroğlu, gümüş madalya kazandı
Yangın Muğla'dan Aydın'a sıçradı! Çine'de 6 mahalle boşaltıldı Yangın Muğla'dan Aydın'a sıçradı! Çine'de 6 mahalle boşaltıldı         
10:02
Afganlara gece operasyonu! 40 adrese eş zamanlı baskında çok sayıda göçmen yakalandı Afganlara gece operasyonu! 40 adrese eş zamanlı baskında çok sayıda göçmen yakalandı         
09:58
Cumhurbaşkanı adaylığı için adı geçen belediye başkanlarına Kılıçdaroğlu'ndan mesaj: İkinci dönem de devam etmeliler Cumhurbaşkanı adaylığı için adı geçen belediye başkanlarına Kılıçdaroğlu'ndan mesaj: İkinci dönem de devam etmeliler         
09:49
Ellerini ve ayaklarını bağlanıp engelli kıza cinsel istismarda bulundu! O şahıs mahkeme kararıyla tahliye edildi Ellerini ve ayaklarını bağlanıp engelli kıza cinsel istismarda bulundu! O şahıs mahkeme kararıyla tahliye edildi         
09:46
Fatoş Yelliler'den aşk itirafı: Berdan Mardini ile boşanma aşamasında Gökhan ile arkadaşlığımız başladı Fatoş Yelliler'den aşk itirafı: Berdan Mardini ile boşanma aşamasında Gökhan ile arkadaşlığımız başladı         
09:24
Tokyo Olimpiyatları'nda finale çıkan Buse Naz Çakıroğlu, gümüş madalya kazandı Tokyo Olimpiyatları'nda finale çıkan Buse Naz Çakıroğlu, gümüş madalya kazandı         
08:47
Erol Uygun'dan Esra Hankulu'nun kuzenine tehdit: Canıyla değil, ailesiyle ödeyecek Erol Uygun'dan Esra Hankulu'nun kuzenine tehdit: Canıyla değil, ailesiyle ödeyecek         
22:26
Galatasaray'da Falcao, Inter Miami'nin teklifini kabul etti! Ayrılık kısa süre içerisinde gerçekleşecek Galatasaray'da Falcao, Inter Miami'nin teklifini kabul etti! Ayrılık kısa süre içerisinde gerçekleşecek         
20:40
Yeni Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, teslim töreninde Ziya Selçuk'un konuşmasına gönderme yaptı Yeni Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, teslim töreninde Ziya Selçuk'un konuşmasına gönderme yaptı         
17:52
Ümitcan Uygun'la ölü bulunan Esra'nın son konuşmaları ortaya çıktı: Bir daha içmeyeceğim ne lanet şeymiş Ümitcan Uygun'la ölü bulunan Esra'nın son konuşmaları ortaya çıktı: Bir daha içmeyeceğim ne lanet şeymiş         
17:21
Tıp öğrencisi Onur Alp Eker'in ölüm raporunda çarpıcı detay! Köpek korkusu ölüm getirmiş Tıp öğrencisi Onur Alp Eker'in ölüm raporunda çarpıcı detay! Köpek korkusu ölüm getirmiş         
17:19
Dinlenmek için bagaja giren şoför, muavin tarafından ölü bulundu Dinlenmek için bagaja giren şoför, muavin tarafından ölü bulundu         
16:56
Milyonlarca çalışan bu kararı bekliyor! Yargıtay'dan yıllık izinde Milyonlarca çalışan bu kararı bekliyor! Yargıtay'dan yıllık izinde "cumartesi" kararı çıktı         
16:50
Vatandaşla tartışan Akşener küplere bindi: Hakkımı helal etmiyorum, haram olsun hepinize Vatandaşla tartışan Akşener küplere bindi: Hakkımı helal etmiyorum, haram olsun hepinize         
16:46
O meşhur kaslar erimiş! Burak Özçivit'in göbekli hali görenleri şaşkına soktu O meşhur kaslar erimiş! Burak Özçivit'in göbekli hali görenleri şaşkına soktu         
16:17
Akşener'den Akşener'den "Yangın devam ederken neden buradasınız?" sorusuna cevap: Türkiye'nin diğer yerlerinde de esnaf yanıyor         
14:20
Dünya bu kadını konuşuyor! Son hızla giden aracın içinden kalaşnikofla böyle sarktı Dünya bu kadını konuşuyor! Son hızla giden aracın içinden kalaşnikofla böyle sarktı         
13:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.08.2021 10:22:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Buse Naz Çakıroğlu gümüş madalyada kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement