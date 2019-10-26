Son Dakika Haberleri: Buse Naz Çakıroğlu: "İnşallah altın madalya ile karşınızda olacağım"
Son Dakika Spor Buse Naz Çakıroğlu: 'İnşallah altın madalya ile karşınızda olacağım'

Buse Naz Çakıroğlu: "İnşallah altın madalya ile karşınızda olacağım"

23 dakika önce

- Buse Naz Çakıroğlu: "İnşallah altın madalya ile karşınızda olacağım"İSTANBUL - Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda ikinci olan Fenerbahçe ve mili takım sporcusu Buse Naz Çakıroğlu, "Önümüzde olimpiyatlar var ve zorlu bir yol. Hep birlikte bunların üstesinden geleceğiz.

- Buse Naz Çakıroğlu: "İnşallah altın madalya ile karşınızda olacağım"

İSTANBUL - Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda ikinci olan Fenerbahçe ve mili takım sporcusu Buse Naz Çakıroğlu, "Önümüzde olimpiyatlar var ve zorlu bir yol. Hep birlikte bunların üstesinden geleceğiz. İnşallah altın madalya ile karşınızda olacağım" dedi.

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda, Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda ikincilik elde eden Fenerbahçe ve milli takımın başarılı sporcusu Buse Naz Çakıroğlu, kürsüye davet edildi. Fenerbahçe Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, başarılı sporcuyu tebrik ederken, Çakıroğlu da kısa bir konuşma yaptı. İlk defa divan kurulunda bulunduğunu belirten Buse Çakıroğlu, "Bu sene çok büyük başarılar elde ettim. Bunu da bu bayrak altında başardım. Bu sene iki Avrupa şampiyonluğum ve dünya ikinciliğim var. Fenerbahçe'yle ömür boyu gönül bağım devam edecek. Önümüzde olimpiyatlar var ve zorlu bir yol. Hep birlikte bunların üstesinden geleceğiz. İnşallah altın madalya ile karşınızda olacağım" diye konuştu.

Buse Naz Çakıroğlu: İnşallah altın madalya ile karşınızda olacağım

Fenerbahçe, Spor

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 01:30 Kaynak: İHA
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