Buse Naz Çakıroğlu'ndan altın madalya
12 dakika önce
Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, 2019 Avrupa Oyunları'nda altın madalya aldı.
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 01:26 Kaynak: AA
Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, 2019 Avrupa
Oyunları'nda altın madalya aldı. Belarus
'un başkenti Minsk'te düzenlenen 2019 Avrupa Oyunları'nın son gününde milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, 51 kilo finalinde Rus Svetlana Soluianova ile karşılaştı.
Rakibini 4-1 mağlup eden Buse Naz Çakıroğlu, altın madalyanın sahibi oldu.
Gökbey helikopteri ilk sertifikasyon uçuşunu yaptı
Rejim güçleri, TSK'nın İdlib'deki gözlem noktasına saldırdı
Türkiye'de saç ekim ekonomisi 1 milyar doları geçti
Yusuf Yazıcı'dan güldüren transfer sözleri: Yeni transfer Yusufinho