Son Dakika Haberleri: Buse Naz Çakıroğlu'ndan altın madalya
Son Dakika Spor Haber

Buse Naz Çakıroğlu'ndan altın madalya

54 dakika önce

2019 Avrupa Oyunları'nın son gününde milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, 51 kilo finalinde Rus Svetlana Soluianova'yı 3-1 mağlup etti ve altın madalya kazandı.

Buse Naz Çakıroğlu'ndan altın madalya, System.String[]
2019 Avrupa Oyunları'nın son gününde milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, 51 kilo finalinde Rus Svetlana Soluianova'yı 3-1 mağlup etti ve altın madalya kazandı.

Belarus'un başkenti Minsk'te düzenlenen 2019 Avrupa Oyunları'nda milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, 51 kilo finalinde Rus Svetlana Soluianova ile karşı karşıya geldi. Çakıroğlu, Soluianova'yı 4-1 mağlup ederek Avrupa Oyunları'nda altın madalyanın sahibi oldu. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 02:18 Kaynak: İHA
Avrupa, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Gökbey helikopteri ilk sertifikasyon uçuşunu yaptı Rejim güçleri, TSK'nın İdlib'deki gözlem noktasına saldırdı Türkiye'de saç ekim ekonomisi 1 milyar doları geçti Yusuf Yazıcı'dan güldüren transfer sözleri: Yeni transfer Yusufinho

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.6.2019 15:12:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Buse Naz Çakıroğlu'ndan altın madalya
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]