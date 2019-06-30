Buse Naz Çakıroğlu'ndan altın madalya
51 dakika önce
2019 Avrupa Oyunları'nın son gününde milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, 51 kilo finalinde Rus Svetlana Soluianova'yı 3-1 mağlup etti ve altın madalya kazandı.
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 02:21 Kaynak: İHA
2019 Avrupa
Oyunları'nın son gününde milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, 51 kilo finalinde Rus Svetlana Soluianova'yı 3-1 mağlup etti ve altın madalya kazandı. Belarus
'un başkenti Minsk'te düzenlenen 2019 Avrupa Oyunları'nda milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, 51 kilo finalinde Rus Svetlana Soluianova ile karşı karşıya geldi. Çakıroğlu, Soluianova'yı 4-1 mağlup ederek Avrupa Oyunları'nda altın madalyanın sahibi oldu.
(İHA)
Gökbey helikopteri ilk sertifikasyon uçuşunu yaptı
Rejim güçleri, TSK'nın İdlib'deki gözlem noktasına saldırdı
Türkiye'de saç ekim ekonomisi 1 milyar doları geçti
Yusuf Yazıcı'dan güldüren transfer sözleri: Yeni transfer Yusufinho