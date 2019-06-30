Son Dakika Haberleri: Buse Naz Çakıroğlu'ndan altın madalya
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Buse Naz Çakıroğlu'ndan altın madalya

49 dakika önce

Belarus'un başkenti Minsk'te düzenlenen 2019 Avrupa Oyunları'nın son gününde milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, 51 kilo finalinde Rus Svetlana Soluianova ile karşılaştı.

Buse Naz Çakıroğlu'ndan altın madalya, System.String[]
Belarus'un başkenti Minsk'te düzenlenen 2019 Avrupa Oyunları'nın son gününde milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, 51 kilo finalinde Rus Svetlana Soluianova ile karşılaştı. 

Rakibini 4-1 mağlup eden Buse Naz Çakıroğlu, altın madalyanın sahibi oldu.
Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 02:23 
Avrupa, Belarus, Güncel
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