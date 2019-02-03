Buse'nin Arandığı Bölgeyi İha Kameraları Sualtından Görüntüledi

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Dünyaca Ünlü Japon Firmasının Türkiye CEO'su, İstanbul'da Bir Otelde Hayatını Kaybetti

Vurdumduymaz Sürücü, Kaza Yaptığı Otomobiliyle Trafiğe Çıktı

Çamlıca Camii ve Atatürk Havalimanı Gibi Dev Projelerde Yer Alan Hedef Yapı İflas Etti