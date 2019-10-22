Buse Terim Boyner için Forum Trabzon'a geliyor
2 saat önce
Buse Terim Boyner için 24 ekim Perşembe günü Forum Trabzon'a geliyor.
Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 10:04 Kaynak: İHA
Buse Terim Boyner için 24 ekim Perşembe günü Forum Trabzon'a geliyor.
Buse Terim tarafından Boyner için çocukların en sevdiği karakterlerden ve en son trendlerden ilham alınarak hazırlanan Buse Terim X Boyner koleksiyonu kapsamında gerçekleşecek ziyarette Terim, 'Buse Terim X Boyner Koleksiyonu'nun hikayesini paylaşacak. Takipçileriyle bir araya gelecek olan Terim, söyleşi gerçekleştirecek. - TRABZON
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