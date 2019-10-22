Son Dakika Haberleri: Buse Terim Boyner için Forum Trabzon'a geliyor
Son Dakika Ekonomi Buse Terim Boyner için Forum Trabzon'a geliyor

Buse Terim Boyner için Forum Trabzon'a geliyor

2 saat önce

Buse Terim Boyner için 24 ekim Perşembe günü Forum Trabzon'a geliyor.

Buse Terim Boyner için Forum Trabzon'a geliyor, System.String[]

Buse Terim Boyner için 24 ekim Perşembe günü Forum Trabzon'a geliyor.


Buse Terim tarafından Boyner için çocukların en sevdiği karakterlerden ve en son trendlerden ilham alınarak hazırlanan Buse Terim X Boyner koleksiyonu kapsamında gerçekleşecek ziyarette Terim, 'Buse Terim X Boyner Koleksiyonu'nun hikayesini paylaşacak. Takipçileriyle bir araya gelecek olan Terim, söyleşi gerçekleştirecek. - TRABZON

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 10:04 Kaynak: İHA
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