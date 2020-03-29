Buse Terim'den Fatih Terim'in corona virüsü test sonuçları için açıklama!

Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Tunç Üner'in, Fatih Terim ve Albayrak'ın son yapılan corona virüs testlerinin negatif çıktığı yönündeki iddiası hakkında açıklama geldi.



Buse Terim Bahçekapılı, corona virüsü tedavisi sebebiyle hastanede olan Fatih Terim için paylaşımda bulundu.



Buse Terim'in paylaşımında, "Babamın yeni yapılan test sonuçları henüz gelmedi, ve testi henüz sonuçlanmadı. Bu haber şu an için doğru değil. Hala hastanede tedavisine devam ediliyor. Güzel haberler gelince yine paylaşmak ümidi ile" ifadeleri yer aldı.