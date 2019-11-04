Son Dakika Haberleri: Buse Terim'in koleksiyonuna büyük ilgi
Son Dakika Magazin Buse Terim'in koleksiyonuna büyük ilgi

Buse Terim'in koleksiyonuna büyük ilgi

7 saat önce

Buse Terim, Boyner için çocukların en sevdiği karakterlerden ve en son trendlerden ilham alınarak hazırladığı ve geçtiğimiz günlerde satışa sunulan Buse Terim X Boyner koleksiyonu kapsamında Gaziantep'te sevenleriyle buluştu.

Buse Terim'in koleksiyonuna büyük ilgi, System.String[]

Buse Terim, Boyner için çocukların en sevdiği karakterlerden ve en son trendlerden ilham alınarak hazırladığı ve geçtiğimiz günlerde satışa sunulan Buse Terim X Boyner koleksiyonu kapsamında Gaziantep'te sevenleriyle buluştu.

Buse Terim, yeni koleksiyonun hikayesini ve kendisiyle ilgili merak edilenleri paylaşmak için 2 Kasım'da Gaziantep'te takipçileriyle buluştu. Sonbahar-kış sezonuna damgasını vuran bu iş birliğinin heyecanını paylaşmak için Primemall Gaziantep'te Boyner ev sahipliğinde Buse Terim ile bir söyleşi gerçekleştirildi. Hayranları tarafından yoğun ilgi ile karşılaşan Buse Terim,  yeni koleksiyonu ve başarılı kariyeri ile ilgili merak edilenleri paylaştı.

"TÜM ÇOCUKLARIN BEĞENECEĞİ BİR KOLEKSİYON YAPMAK İSTEDİM"

Boyner ile iş birliği yapmanın kendisini çok heyecanlandırdığını ifade eden Buse Terim, yeni koleksiyon ile ilgili şunları söyledi:

"Buse Terim X Boyner koleksiyonu ile yeni sezonda Boyner'in çocuk giyim kategorisine farklı bir renk ve heyecan katmak istedik. Güncel çizgilerle tasarlanan, tüm çocukların seveceği bir koleksiyon yapma hedefiyle yola çıktık. Hem güncel trendler hem de masal karakterleri bana ilham verdi. Tütülü eteklerden trend botlara, sweatshirtlerden özel günlerde giyilebilecek şık elbiselere ve kıyafetlere kadar sezonun hit parçaları olacağını düşündüğümüz bir koleksiyon yarattık. Kendi kızıma da keyifle giydirdiğim, heyecan verici bir koleksiyon oldu. Ayrıca, Baby on the Go patik koleksiyonumuzdan kız ve erkek bebekler için 3'er patik modelini Boyner X Baby on the Go adıyla sadece Boyner'e özel olarak hazırladık. Bu keyifli iş birliğimiz İlkbahar-Yaz 2020 sezonunda da devam edecek. Minikleri, çok renkli ve eğlenceli bir koleksiyonun beklediğini şimdiden söyleyebilirim."

Söyleşinin ardından hayranlarıyla uzun süre fotoğraf çektiren Buse Terim, Gaziantep'te olmaktan mutluluk duyduğunu, herkesi yeni koleksiyonu keşfetmeye davet ettiğini belirtti.

Buse Terim X Boyner Çocuk Koleksiyonu Gaziantep'le birlikte; İstanbul, İzmir, Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Trabzon, Hatay, Kocaeli, Kahramanmaraş, Mersin, Rize, Sakarya ve Samsun şehirlerindeki toplam 39 Boyner mağazasında ve boyner.com.tr'de aileler ve miniklerle buluşuyor.


Buse Terim, Gaziantep, Boyner, Magazin

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 01:17 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Çinli Sunvalley Group, 60'ın üzerinde ülkeden sonra Türkiye'de de satışlara başlıyor
Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı'nda sona gelindi! 6 Kasım'da tören yapılacak Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, evlilik iddialarını yalandı Seda Sayan'ın saat tasarımlı ayakkabısı O Ses Türkiye'de espri konusu oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2019 20:49:48. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Buse Terim'in koleksiyonuna büyük ilgi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]