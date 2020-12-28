Buse Terim kilo vermeye karar verdiği fotoğrafını paylaştı - Son Dakika

Buse Terim kilo vermeye karar verdiği fotoğrafını paylaştı

28.12.2020 13:53
Buse Terim kilo vermeye karar verdiği fotoğrafını paylaştı, System.String[]

Bir dönem fazla kiloları nedeniyle eleştirilere maruz kalan Buse Terim, takipçisinin, "Aynaya bakıp, değişmeye karar verdiğiniz fotoğraf hangisi?" sorusuna yanıt verdi.

Bir dönem fazla kiloları nedeniyle eleştirilere maruz kalan Buse Terim, takipçisinin, "Aynaya bakıp, değişmeye karar verdiğiniz fotoğraf hangisi?" sorusuna yanıt verdi. Aralıklı oruç sistemiyle 25 kilo veren Terim, bu gönderisine, "Aynaya değil ama bu fotoğrafa çok kez dönüp, baktım. Daha yeni doğum yapmıştım, dört ay olmuştu. Aslında doğru bir fotoğraf değil belki ama yine de sağlıksız göründüğüm kesin" notunu düştü.

'Resmen gençleştiniz'

Takipçileri 30 yaşındaki Buse Terim'in paylaşımına "Resmen gençleştiniz" şeklinde yorumlarda bulundu.

Zayıflama sürecini anlatmıştı

İki çocuk annesi  Buse Terim, geçtiğimiz aylarda zayıflama süreci hakkında konuşmuştu.

Terim, "Benim uyguladığım sistem; 'aralıklı oruç.' Bu sisteme ben eylül sonu başladım, iki öğün beslendim. Aralarda tabii ki ara öğün yaptım ama ana öğün olarak bir kahvaltı ve öğlen ile akşamı birleştirdiğim son öğünüm vardı. Bazı sağlıksız alışkanlıklarımı değiştirdim. Türk kahvemi, çayımı artık şekersiz içmeye başladım" demişti.

"Normal sütü badem sütüne çevirdim, evde kendi sağlıklı tatlılarımı yapmaya başladım. Bu süreçte bütün yemeklerimi yanımda taşıdım. Ofiste, arabada yemek saatim geldiğinde çantamdan yiyeceğimi alıp, evde kendi hazırladığım yiyecekleri tüketiyorum."

Buse Terim, sözlerine; "O saati kaçırmamaya çalışıyordum. Bol su içiyorum, yeşil çay tüketiyorum, kereviz sapı suyu içiyorum. İnanılmaz fazla spor yaptım. Belki haftada 6, bazen de 7... Hiç bırakmadan çok fazla spor yaptım. Onun da vücudun sıkılaşmasında etkisi olduğunu düşünüyorum. Eşime de teşekkür ediyorum. O zaten yıllardır bu sistemi uyguluyordu" diye devam etti.

Eşine de teşekkür eden iki çocuk annesi, "İki öğün besleniyordu. 18.00'den sonra hiçbir şey yemiyordu. Hatta bazen diyordum ki; "Hiçbir şey yemiyorsun, ne olacak bu böyle?" diye ama şimdi ben ondan daha az yemek yiyorum. Volkan beni teşvik etti. Aynı spor salonlarına gidiyoruz, aynı hocalarla çalışıyoruz. Onun da hakkını yiyemem" diye konuşmuştu.

Buse Terim kilo vermeye karar verdiği fotoğrafını paylaştı

Buse Terim, Doğum, Çocuk, Karar, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Buse Terim kilo vermeye karar verdiği fotoğrafını paylaştı - Son Dakika Magazin


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