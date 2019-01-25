Son Dakika Haberleri: Buse Terim Kızıyla Birlikte Çocuklar Gibi Eğlendi

Buse Terim Kızıyla Birlikte Çocuklar Gibi Eğlendi

20 dakika önce

Teknik direktör Fatih Terim'in modacı kızı Buse Terim kızıyla birlikte İstanbul'un en gözde ve trend alışveriş merkezi Emaar Mall'daydı.

Buse Terim Kızıyla Birlikte Çocuklar Gibi Eğlendi, System.String[]

Buse Terim önce Emaar Akvaryum'a giderek kızı Nil'i sualtı dünyasıyla tanıştırdı.

Daha sonra Emaar Mall'dayer alan Türkiye'nin en büyük rengarenk top havuzunda kızıyla eğlenceli vakit geçiren Buse Terim bu anları sosyal medya hesabında "çocukla çocuk olmak" diye paylaştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 09:34 Kaynak: Bültenler

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