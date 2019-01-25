Buse Terim Kızıyla Birlikte Çocuklar Gibi Eğlendi

Buse Terim önce Emaar Akvaryum'a giderek kızı Nil'i sualtı dünyasıyla tanıştırdı.

Daha sonra Emaar Mall'dayer alan Türkiye'nin en büyük rengarenk top havuzunda kızıyla eğlenceli vakit geçiren Buse Terim bu anları sosyal medya hesabında "çocukla çocuk olmak" diye paylaştı.