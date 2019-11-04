Son Dakika Haberleri: Buse Terim ve Boyner, Gaziantepliler ile buluştu
Son Dakika Ekonomi Buse Terim ve Boyner, Gaziantepliler ile buluştu

Buse Terim ve Boyner, Gaziantepliler ile buluştu

8 saat önce

Buse Terim'in çocukları modern bir masal dünyasına davet eden Buse Terim X Boyner Çocuk Giyim Koleksiyonu, seçili Boyner mağazalarıyla birlikte Gaziantep'te de aileler ve çocuklarla buluştu.

Buse Terim ve Boyner, Gaziantepliler ile buluştu, System.String[]

Buse Terim'in çocukları modern bir masal dünyasına davet eden Buse Terim X Boyner Çocuk Giyim Koleksiyonu, seçili Boyner mağazalarıyla birlikte Gaziantep'te de aileler ve çocuklarla buluştu.

Boyner'den yapılan açıklamaya göre, sonbahar-kış sezonuna damgasını vuran iş birliğinin heyecanını paylaşmak için Primemall Gaziantep'te Boyner ev sahipliğinde Buse Terim ile keyifli bir söyleşi gerçekleştirildi.

Hayranları tarafından yoğun ilgi ile karşılaşan Buse Terim, yeni koleksiyonu ve başarılı kariyeri ile ilgili merak edilenleri paylaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Buse Terim, perakende sektörünün lider markası Boyner ile iş birliği yapmanın kendisini çok heyecanlandırdığını belirterek, şunları kaydetti:

"Buse Terim X Boyner koleksiyonu ile yeni sezonda Boyner'in çocuk giyim kategorisine farklı bir renk ve heyecan katmak istedik. Güncel çizgilerle tasarlanan, tüm çocukların seveceği bir koleksiyon yapma hedefiyle yola çıktık. Hem güncel trendler hem de masal karakterleri bana ilham verdi. Tütülü eteklerden trend botlara, sweatshirt'lerden özel günlerde giyilebilecek şık elbiselere ve kıyafetlere kadar sezonun hit parçaları olacağını düşündüğümüz bir koleksiyon yarattık. Kendi kızıma da keyifle giydirdiğim, heyecan verici bir koleksiyon oldu. Ayrıca, Baby on the Go patik koleksiyonumuzdan kız ve erkek bebekler için 3'er patik modelini Boyner X Baby on the Go adıyla sadece Boyner'e özel olarak hazırladık. Bu keyifli iş birliğimiz ilkbahar-yaz 2020 sezonunda da devam edecek. Minikleri, çok renkli ve eğlenceli bir koleksiyonun beklediğini şimdiden söyleyebilirim."

Buse Terim, Gaziantep, Boyner, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 02:28 Kaynak: AA
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