Buse terim ve boyner minikler için buluştu

BUSE Terim, çocukların en sevdiği karakterlerden ve en son trendlerden ilham alarak Boyner için 'Buse Terim X Boyner' koleksiyonu tasarladı. Buse Terim'in koleksiyonun hikayesini ve ilham kaynaklarını paylaştığı lansman etkinliğine moda ve cemiyet dünyasından birçok isim katıldı.

Buse Terim tarafından Boyner için hazırlanan 'Buse Terim X Boyner' Çocuk Giyim Koleksiyonu, Boyner mağazaları ve internet sitesinde miniklerin beğenisine sunuldu. Koleksiyonun tanıtımı için Emily's Garden'da gerçekleştirilen lansman etkinliğinde Buse Terim koleksiyonun hikayesini anlatırken minik davetliler kendileri için planlanan etkinliklerle keyifli vakit geçirdi.

Buse Terim'i bu özel gününde babası Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, annesi Fulya Terim, eşi Volkan Bahçekapılı'nın yanı sıra Esra Eron, Oğulcan Engin, Billur Saatçi ve diğer yakın dostları yalnız bırakmadı. Buse Terim, lansmana katılan davetlilerin çocuklarıyla yakından ilgilendi ve oyunlar oynadı.

"TÜM ÇOCUKLARIN BEĞENECEĞİ BİR KOLEKSİYON YAPMAK İSTEDİM"

Boyner ile iş birliği yapmanın kendisini çok heyecanlandırdığını ifade eden Buse Terim, "Boyner ile yollarımız kesiştikten sonra, Boyner'in zaten oldukça geniş olan çocuk koleksiyonuna farklı bir renk ve heyecan katmak istedik. Hayatın içinden, tüm çocukların ve kendi kızlarımın da beğeneceği, severek giyeceği bir koleksiyon yapmak istedim. Hem güncel trendler hem de masal karakterleri bana ilham verdi. Tütülü eteklerden trend botlara, sweatshirt'lerden özel günlerde giyilebilecek şık elbiselere ve kıyafetlere kadar sezonun hit parçaları olacağını düşündüğümüz bir koleksiyon yarattık. Ayrıca, Baby on the Go patik koleksiyonumuzdan kız ve erkek bebekler için üçer patik modelini Boyner X Baby on the Go adıyla sadece Boyner'e özel olarak hazırladık. Tüm detaylarıyla çok keyifli bir koleksiyon oldu" dedi.

"MÜŞTERİLERİMİZİ MUTLU EDECEK YENİLİKLER YAPIYORUZ"

Boyner Büyük Mağazacılık Genel Müdürü Eren Çamurdan ise şöyle konuştu:

"Boyner olarak kadın, erkek, çocuk, aktif spor, ayakkabı-çanta, kozmetik, aksesuar ve ev kategorilerimizle çok zengin bir koleksiyona sahibiz. Bununla beraber yeni nesil mağazacılık anlayışımızla; çocuk oyun ve dinlenme alanları, wi-fi hizmeti gibi müşterilerimizin beklentilerini de dikkate alarak geliştirdiğimiz yeniliklerle sıcak ve konforlu bir alışveriş imkanı sunuyoruz. En çok ilgi gören kategorilerimizden biri olan çocuk kategorimizde de bu sezon Buse Terim'le heyecan verici bir iş birliğine başladık. Çocukların severek giyebileceği, rahat edebileceği ve konsept detayları ile zenginleşen rengarenk bir koleksiyon ortaya çıktı. Boyner'e özel olarak hazırlanan koleksiyonun, sezonun iz bırakan çalışmalarından biri olacağına inancımız tam. Buse Terim'e iş birliği için teşekkür ederken, tüm aileleri ve çocukları Boyner mağazalarına bu özel koleksiyonla tanışmaya davet ediyoruz."

Buse Terim X Boyner Çocuk Koleksiyonu İstanbul, İzmir, Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kocaeli, Kahramanmaraş, Mersin, Rize, Sakarya, Samsun ve Trabzon şehirlerindeki toplam 39 Boyner mağazasında ve internet sitesinde satışa sunuldu.

ERKEKLERE UZAY, KIZLARA PARILTI

2-8 yaş aralığındaki kız ve erkek çocukları için hazırlanan koleksiyon, birbirinden farklı temalardan oluşuyor. Bu yıl trendlerde çok fazla görülen uzay teması da çocuklarla buluşuyor. Bu temada erkek çocuklara yönelik saks, lacivert, hardal ve kırmızı renklerin hakim olduğu eğlenceli baskılar ön plana çıkıyor. Erkek çocuklarına yönelik diğer bir tema olan Forest Camp'ta ise dinozorların, tilkilerin ön planda olduğu eğlenceli baskılar, 3 boyutlu aplikelerle birleştirilerek casual ve rahat kombinlenebilen bir koleksiyon oluşturuyor.

Kız çocukları için sunulan ilk tema olan Floral Spirit'te çiçek desenleri göze çarpıyor. Pembe ve sarı renklerin birleşimiyle daha modern ve casual bir görüntü elde edilirken, tütü etekler, fırfırlar ve çiçek desenli nakışlar ön plana çıkıyor. Koleksiyonun, Dreamland temasındaki tasarımlar ise kız çocuklarının hayal dünyasına hitap ediyor.

Baby on the Go X Boyner patik koleksiyonu da 0-18 ay arası kız ve erkek bebekler için renkli ve eğlenceli tasarımlar içeriyor.