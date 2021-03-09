Çocukları eve bıraktıklarını söyleyen çift, kısa sürede alışverişi tamamlayıp yanlarına gideceklerini de sözlerine ekledi.
ÇOCUKLARI EVDE BIRAKTILAR
Alışveriş turlarını tamamladıktan sonra Markalar Sokağı'na çıkan Alişan ve Buse Varol çifti,Masa Restoran'a geçerek burada yemek yiyip yorgunluk kahvesi içtikten sonra evlerinin yolunu tuttular.& ;
DOĞUM KİLOLARI GİTTİ
Öte yandan Buse Varol'un doğum kilolarından kurtulduğu gözlendi.
Son Dakika › Magazin › Buse Varol eridi! Son görüntüsü şaşırttı - Son Dakika Magazin