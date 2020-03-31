Buse Varol ile kardeşine nazar değdi
6 saat önce
Kahve fincanı ve cam sehpası tuzla buz olan Buse Varol, yaşadıklarını takipçileril ile paylaştı.
Kahve fincanı ve cam sehpası tuzla buz olan Buse Varol, yaşadıklarını takipçileril ile paylaştı.
"Gerçekten ben böyle bir şey görmedim. Bir 'kahve içelim' dedik. Bu aralar gerçekten evde sürekli bir şeylerimiz kırılıyor, paramparça oluyor. Allah sonumuzu hayır etsin.
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Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 04:04
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