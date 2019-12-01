Son Dakika Haberleri: Buse Varol ilk buluşmada 'Terlik getirmemi ister misin?' diye sordum
Son Dakika Magazin Buse Varol ilk buluşmada 'Terlik getirmemi ister misin?' diye sordum - Son Dakika Magazin

Buse Varol ilk buluşmada 'Terlik getirmemi ister misin?' diye sordum

6 saat önce

Programda Buse Varol, Alişan'ın geçtiğimiz yıllarda çok tepki çeken "Evleneceğim kadın terliklerimi getirecek" açıklamasına da değindi.

Buse Varol ilk buluşmada 'Terlik getirmemi ister misin?' diye sordum, System.String[]

Programda Buse Varol, Alişan'ın geçtiğimiz yıllarda çok tepki çeken "Evleneceğim kadın terliklerimi getirecek" açıklamasına da değindi. 'Kocama terlik getirmekten asla gocunmam' diyen Varol, ilk buluşmalarından da bahsederek şunları söyledi: "O gün Alişan'a sordum 'Gerçekten terliklerini getirmemi ister misin, beni çalıştırmaz mısın?' filan diye... O da tüm bunların açıklamasını samimiyetle yaptı. Kocam diye söylemiyorum; Alişan hayatımda tanıdığım en kibar insan. Ayrıca şunu da belirtmek isterim, bir kadın kocasına terlik götürmekten neden gocunur ki. Misafir geldiğinde ona nasıl terlik veriyorsak, eşine de terlik götürmesi çok normal."

Buse Varol, Alişan, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 03:42 
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